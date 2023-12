Confirma 'Tato' al 'Corcho'; dice que Villagra quería venir

MONTERREY, NL .-José Antonio "Tato" Noriega, presidente deportivo de Rayados, lamentó que no hayan podido cerrar por temas financieros el fichaje de Rodrigo Villagra, quien, según el directivo, estaba convencido de venir al Monterrey, y de paso confirmó a Jorge "Corcho" Rodríguez.

Este sábado se dio a conocer que Villagra finalmente no vendría al club debido a que su equipo, Talleres de Córdoba, pidió más dinero.

Ante eso, el Monterrey optó por contratar al también volante de contención argentino "Corcho" Rodríguez, lo cual se anunciará oficialmente en las próximas horas, aunque Noriega se adelantó y dijo que ya es su jugador.

"Cuando decides hacer una contratación en una posición normalmente tienes a varios candidatos y vas avanzando negociaciones con varios de ellos. Villagra era una de ellas, iba muy adelantada, no era la única", explicó Noriega a su salida de El Barrial.

"Lo de Villagra lo dije incluso públicamente, llegó a estar muy muy cerca, pero de repente cambiaron condiciones, se alteraron circunstancias y entonces nosotros decidimos que no debiamos cerrar algo que no estuviéramos convencidos, sobretodo por cuestiones financieras, el jugador siempre fue muy atractivo y quiero decir públicamente que el jugador siempre se mostró abierto y convencido de venir, pero la negociación entre clubes no llegó a buen puerto".

El "Tato" añadió que siempre estuvieron negociando por Rodríguez, sobre todo cuando ya lo de Villagra comenzaba a complicarse.

"Nosotros seguimos avanzando nuestras otras alternativas, la de Jorge, la de "Corcho" siempre fue bien interesante, decidimos cerrarla y por lo tanto dejar a un lado desgraciadamente para Rodrigo, la de Villagra".

Con Rodríguez ganan experiencia

Noriega explicó que con Rodríguez ganan un jugador con mucha experiencia, pues tiene 28 años y un largo recorrido en la liga de Argentina. Villagra, la primera opción, tiene 22.

"Tengo muy claro que con un jugador contra otro siempre va haber cosas que son mejores y otras que no lo son tanto. En este caso ya para hablar nada más de "Corcho", porque es jugador nuestro, te digo que estamos trayendo un jugador que destaca por su técnica individual, un tipo que tiene muy buena pegada, muy buen golpeo de balón, por lo tanto tiene muy buen trazo largo, buen tiro de larga distancia", dijo el "Tato".

"Esa buena técnica individual le ayuda a concectar entre líneas, buen pase para encontrar a sus compañeros, además es un cuate que por su posición, que es de volante central, tiene muy buena lectura de juego, constantemente está intentando estar bien posicionado y ayudar al equipo a estar bien posicionado, con y sin pelota, además tiene bastante recorrido, tiene 28 años de edad.

"En ese sentido creemos que ganamos mucho porque tiene muchas de las condiciones que creemos hace que nuestro equipo crezca".