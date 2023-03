Para Benjamín Mora no hay más resultado que ganar ante Olimpia

Avanzar a la siguiente ronda sería un bálsamo para la pésima temporada en el Clausura 2023, en la cual está en los últimos lugares con 9 puntos.

Se enfoca en el presente

"No podemos vivir del pasado, no podemos vivir del futuro porque no sabemos. Lo que sabemos es el presente y hoy en día estamos con la confianza plena porque el equipo está más unido que nunca.

Se unen las ganas de salir adelante y nace algo extra que es una motivación. Para qué continuamos peleando y estamos fuertes, conscientes que ha sido difícil, pero ningún capitán se hizo habilidoso en mares calmos. Tenemos que salir a ganar y punto final.

Esa es la realidad. Se necesita trabajo pero también alinear situaciones, que venga la fortuna deportiva. Estamos a nada de convertir esto a positivo", dijo hoy Benjamín Mora previo al partido de mañana ante el Olimpia de Honduras.

Benjamín Mora reitera que está en un proceso de adaptación con un equipo que durante un año y medio fue dirigido por Diego Cocca.

"Creo que proceso es igual a tiempo. No hay varita mágica de nadie para cambiar de la A a la Z ciertas cosas que para eso fui contratado. Para poder implementar nuevas ideas. Sin embargo, sabemos que el sistema y México y la cultura deportiva pues no hay tiempo.

Es complicado y necesitamos resultados. Esa dualidad para eso necesitamos ser eficaces, no podemos desperdiciar oportunidades ni fallar ocasiones.

No es fácil, pero los elementos mientras estén convencidos los jugadores actores principales de la ejecución del modelo, sigo creyendo que es posible y es más probable conforme pasen los días.

"Es importante que entendamos el juego. Me dedico a esto y en cualquier parte del mundo hay presión de fuera. Expectativas y no me enfoco en eso, ni en ese ruido a lo que no me suma o a lo mejor no puedo controlar.

La oportunidad en México la deseaba, pero lo más importante es ejercer donde sea, esto me hace feliz y lo hago con pasión", señaló Benjamín Mora.