Ironiza Vucetich con 'crisis' de Rayados

MONTERREY, NL

"Perdón, crisis, como le llaman ustedes", corrigió en tono de broma al reportero.

"Tenemos una crisis de dos partidos siendo el líder general".

Ya en plan más serio, el entrenador dijo que tratan de corregir los errores día con día en su manejo interno tanto jugadores, cuerpo técnico y directiva.

"Creo que de todos los equipos que hay en el mundo ninguno es invencible o que pueda ser invencible, o sea creo que todos tenemos errores, defectos, (como) cualquier equipo", dijo Vucetich.

"Lo que sí es que debemos estar conscientes y que debemos de corregir esos detalles, si hay algún pensamiento o una mentalidad que no sea acorde, corregirla también y en ese diálogo y esa comunicación que día con día estamos llevando a cabo con la directiva, con cuerpo técnico y por supuesto con jugadores".

El Monterrey visita este viernes al Mazatlán FC en busca de recuperar el camino del triunfo tras perder de manera consecutiva ante América y Santos.

Respecto a la expulsión de Rogelio Funes Mori tras reclamarle al árbitro en el partido ante Torreón, Vucetich dijo que es algo normal siempre y cuando no haya una falta de respeto.

DESCARTA BERRINCHE DE JOAO

Tras no jugar en el último partido ante Santos, trascendió que hubo una molestia del ecuatoriano Joao Rojas por no jugar, sin embargo, Vucetich descartó que haya tenido un berrinche.

"No ha habido ningún berrinche, ninguno, que yo lo sepa, no sé. Un jugador normalmente puede salir enojado porque no participa, es muy común, es lo más común que pueda haber, pero que exista algo así directamente conmigo no, en lo más mínimo", aseguró.

"Al contrario, hay una muy buena comunicación con Joao, siempre dialogo todos los días, entonces no hay nada absolutamente en ese sentido"

RESPETO AL SOTANERO

Vucetich dijo que aunque enfrentan al sotanero Mazatlán, no deben confiarse y por eso ha dialogado con sus jugadores al respecto.

"Desde luego es un punto de vista psicológico el que se tiene que estar trabajando, es algo que lo hemos dialogado, no nos vayamos con los datos (líder contra sotanero)", señaló el estratega.

"Nos tenemos que ir que es un equipo de Primera División, que es un equipo que tiene buenos elementos, porque tiene buenos elementos, tiene un buen técnico (Rubén Romano), entonces yo creo que tenemos que encausarnos a hacer bien las cosas bien nosotros".

- Monterrey el líder general con 34 puntos.

- Mazatlán es el último lugar con 7 unidades.

- El equipo sinaloense suma tres derrotas y dos empate en su historia ante Rayados.