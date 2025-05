Jugadores mexicanos en Europa buscan su oportunidad en la Selección Mexicana

A un año de la Copa del Mundo, Mateo Chávez, Jeremy Márquez y Raúl Rangel tienen la gran oportunidad de pelear por un sitio en la Selección Mexicana ahora que el equipo no contará con jugadores que participarán en el Mundial de Clubes.

Mateo fichó con el AZ Alkmaar de la Eredivisie a la espera de que eso reduzca la brecha con seleccionados experimentados. Jeremy sabe que los amistosos contra Suiza y Turquía son la gran oportunidad para ganar un sitio en la Copa Oro, mientras que "Tala" Rangel se perfila como uno de los convocados al torneo de la Concacaf.

"Espero que sirva mucho (irme a Europa). Una de las razones por las que tomé la decisión es porque considero que en mi posición hay gente de mucha calidad, gente joven, y yo tenía que buscar la manera de aprender y tener un extra", expresó Mateo, hijo del "Tilón" Paulo César Chávez, previo al entrenamiento del Tricolor en el Centro de Alto Rendimiento de la FMF.

Jeremy Márquez evidenciaba su alegría por su segunda convocatoria al Tricolor. Sabe que habrá jugadores que participarán en el Mundial de Clubes y que eso le abre la puerta de la Copa Oro a futbolistas menos experimentados.

"Se abre una ventana por los jugadores que irán al Mundial de Clubes que si no me equivoco serían Monterrey, Pachuca y probablemente América. Sí, nos abre una ventana. Es una ilusión muy grande el poder entrar en esa ventanita", dijo Márquez, quien no decepcionará a Javier Aguirre si es que tiene una oferta para jugar el Mundial de Clubes.

"Preferiría la Copa Oro. No hay nada como la Selección", comentó.

Raúl Rangel sabe que no será fácil ganar el puesto, menos ante el regreso de Guillermo Ochoa.

"La competencia está abierta. Memo viene, es un gran arquero, con una gran historia en Mundiales, clubes, etcétera, y habrá que aprenderle mucho", mencionó.