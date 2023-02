Sagrada colección

Guadalajara, Jalisco

No hay clóset que baste para la colección de playeras del Guadalajara que este aficionado ha ido compilando. Hasta la fecha, Ricardo presume más de 500 jerseys del Rebaño (desde la década de los 70 a la fecha), también se agregan fotografías de principios del siglo 20, publicaciones, boletos, llaveros, gorras, y bufandas, lo que exhibe en su casa, que ya prácticamente es un museo dedicado a las Chivas.

"Los colores rojiblancos los traes de toda la vida, pero cuando mi padre me regala la primera playera original en 1997 me dio por todas las consecutivas 98-99, 99-2000, originales. Después, ya me di a la tarea de buscar las anteriores, siempre hay un parteaguas, y en este caso fue en el 94, que es cuando aparece una tienda deportiva (de Chivas), pero antes era muy difícil, sólo las conseguías con jugadores, directivos, utileros y me di a la tarea de conseguir todas esas", manifestó Ortiz.

Ricardo no tiene un estimado de la inversión que ha realizado, pero sí admite que ha sido capaz de pagar más de 40 mil pesos por una de sus camisetas.

"Sí he pagado por una camiseta unos 40 mil pesos o más. Hay muchas en ese precio, pero depende mucho del jugador (que haya pertenecido la prenda), no es lo mismo un reservista que un Benjamín Galindo, "Yayo" de la Torre o algún referente del Guadalajara, siempre se cotiza más si es titular, delantero, goleador, si la usó o no en juego, todo eso tiene que ver para valuar un precio", explicó.

Para conseguir playeras originales de antaño, hay muchas opciones.

"Siempre hay una persona allegada al club que las tiene, en este caso, hubo gente que sabía que yo era coleccionista, y me decía ´tengo esta antigua y pido tanto por ella´, y me pedían intercambios, yo soy mucho de hacer cambios, de tener playeras repetidas y doy una o dos a cambio por una más cotizada, hacer trueque, se me da mucho.

"Hubo dos que eran del rango de las difíciles que el día de la inauguración del Estadio (AKRON) me las cambiaron por dos playeras por dos boletos para la inauguración del estadio en el partido contra Manchester (United).

"Las que más me han costado trabajo son las antiguas, siempre son las más difíciles como de los 70 y principios de los 80. A veces tú las ves en el estadio cuando son Clásicos o partidos muy importantes, la gente se lleva sus mejores playeras, o las de la suerte, y es cuando uno las ves, y les dices ´oye, no vendes esta playera, no la cambias´, y ahí es donde obtienes los datos para hacer esos cambios o ventas", comentó.

Lo que ha sido imposible para Ricardo es adquirir algún jersey de Chivas de principios del siglo 20.

"Yo publiqué un libro (Antología Rojiblanca. La guía de playeras del Guadalajara), y he tenido contacto con familiares del Campeonísimo y familiares de los iniciadores del Guadalajara, pero lamentablemente muchos de ellos ya no tienen esas piezas. Por ahí hay una de 1910 que anda rondando con los familiares, pero no quieren soltarla, con justificada razón, y esas prendas se han ido perdiendo en el tiempo.

"Sería como un santo grial la historia del Guadalajara, y por una de esas puedes vender una, dos o tres difíciles y juntar, pero es complicado que aparezcan esas camisetas", comentó.