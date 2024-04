Ricardo Marín y su Pasión por el Clásico Tapatío

La primera vez que disputó un Clásico Tapatío, el delantero de las Chivas, Ricardo Marín, le anotó un doblete al Atlas. El sábado nuevamente se enfrentan y anhela repetir el grito de gol.

"Los dos goles al Atlas es un recuerdo que lo llevo marcado. Estuvo espectacular. Me acuerdo perfecto cuando estás en la formación y empiezas a escuchar en el Estadio (cantar): "mi corazón pintado tricolor...", ahí la piel se me puso chinita. Ese recuerdo lo tengo. Te queda marcado y te llena la adrenalina. Ya quieres jugar porque te sientes apto y quieres que inicie el partido", contó Ricardo Marín en Chivas TV.

"Tengo muy marcado el recuerdo de ese partido por lo que genera la pasión de que todos los chivahermanos quieren ganar, llegar al día siguiente al trabajo y hacerle burla (al aficionado dátalos ya) porque sabemos que aquí se divide entre Atlas y Chivas".

El Clásico Tapatío se jugará el sábado 27 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Jalisco.

"Me marcó mucho (su primer Chivas vs. Atlas) y se me quedó muy grabada la pasión por ese partido", dijo Marín.