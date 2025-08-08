¡Triunfo y adiós!

Las Chivas sufrieron para ganar su primer partido de la Leagues Cup en lo que fue su despedida del torneo.

El equipo de Gabriel Milito llegó eliminado al último encuentro de la fase de grupos y venció 2-1 a Cincinnati, en Ohio.

Con el fracaso a cuestas de no avanzar a la siguiente ronda, el triunfo de esta noche únicamente les sirvió para cortar una racha de no ganar en seis partidos de la Leagues Cup desde la edición del 2023, 2024 y la actual.

El Guadalajara tuvo todo para ganar sin complicaciones, pero por la poca efectividad y descuidos en la defensiva, dejaron vivir al rival que inquietó la portería de Raúl Rangel hasta el último segundo del partido.

Luis Romo fue el primero en perdonar una clara de gol al errar en su definición frente al portero. En otro ataque rojiblanco, se sancionó como penal una infracción de Brian Anunga sobre Alan Mozo.

Efraín Álvarez cobró desde los once pasos, de zurda pegado al poste, para adelantar a su equipo 1-0 al minuto 25. El "10" también celebró su primer gol oficial con la camiseta rojiblanca.

El travesaño privó a Armando "Hormiga" González de incrementar la ventaja, y después Mozo exigió la intervención del portero rival Evan Louro.

El Guadalajara mantuvo el dominio del juego en los primeros 45 minutos, pero fue incapaz de reflejarlo con un marcador más amplio.

En el segundo tiempo, Cincinnati le restó ese control del partido al Rebaño, sin embargo, en una presión alta lograron robarle el balón a los estadounidenses en la última zona para que "Hormiga" González definiera en el área el 2-0 al 57´.

El equipo local no dejó de insistir, en un primer centro que dejó correr la defensiva rojiblanca, el balón llegó a Alvas Powell que asistió a Andrés Ávila para acortar la distancia 2-1 al 67´. El colombiano se anticipó a la marca de Gilberto "Tiba" Sepúlveda y definió al primer poste del "Tala" Rangel.

Chivas sufrió en el tramo final las consecuencias de no liquidar el partido y cerca estuvieron de recibir el empate con un disparo de Kenji Mboma Dem, además de otras jugadas en ataque que obligaron a los tapatíos a cuidar el triunfo con oficio.

Tras consumar el fracaso en la Leagues Cup, el Rebaño regresará a encarar la Jornada 4 de la Liga MX en su visita del próximo domingo al Santos, en Torreón.