¡En el último suspiro!

De nada le sirvió a las Chivas dominar el encuentro; poco importó tener jugadas de peligro en todo el primer tiempo. La contundencia sigue siendo la pieza faltante en el rompecabezas y, otra vez, se fueron castigados por no mandar el balón al fondo de la red en cada oportunidad que tuvieron.

El New York Red Bulls celebró una victoria más para la MLS sobre la Liga MX en la Leagues Cup 2025 luego de vencer 1-0 a las Chivas en un duelo en el que arrancaron jugando sin sus principales hombres, algo que el cuadro rojiblanco no aprovechó.

Chivas fue dominante a lo largo de los primeros 45 minutos de juego, aunque no lograron romper el cerrojo de la portería de Maucci. El New York Red Bulls batalló para poder asomarse con peligro al área del cuadro rojiblanco, no registraron ni una sola llegada en contra del arco del Tala Rangel, pero contuvieron muy bien al ataque del cuadro mexicano.

El vendaval ofensivo de las Chivas arrancaba al minuto 5, cuando el Cotorro González penetró con peligro el área del cuadro de la MLS, pero el lateral izquierdo estaba en fuera de juego y su jugada no pasó a más.

Después de esta jugada, el partido se detuvo por unos minutos debido a la lesión que presentó el silbante central. Durante el seguimiento de una jugada, el árbitro Lukasz Szpala cayó al césped, pues se lastimó el tobillo y terminó saliendo del campo para darle su lugar al cuarto nazareno.

Richard Ledezma se encontró un balón a las afueras del área del conjunto neoyorquino; el joven mexicano decidió sacar un potente zapatazo que exigió al arquero. Al minuto 28, el Tala Rangel erró en un pase, dejándole el balón a Sofo, que no logró capitalizar esa oportunidad que se le manifestó.

Ya en el tramo final de la primera parte, Efraín Álvarez se metió al área rival, dos defensores lo marcaban, pero el ingenioso futbolista rojiblanco le sirvió un gran pase de tres dedos a Pulido, quien no aprovechó ese servicio.

Para el arranque de la segunda mitad, el New Yor Red Bulls se manifestó con peligro en el área del Tala Rangel con un potente disparo de Julian Hall, que se fue a un lado de la red.

Chivas quedó helado al minuto 67 cuando Sofo marcó el primero del encuentro; sin embargo, la fortuna les sonrió y se marcó fuera de lugar.

A partir de ahí, el partido se ensució, hubo cambios y ambos equipos parecían aceptar la idea de definir el punto extra desde los pénaltis...pero Emil Forsberg apareció para darle la victoria a los suyos.

El ´10´ sueco aprovechó una falta en los límites del área grande para sacar un potente disparo al poste del Tala Rangel para abrir el marcador y amargar el debut de las Chivas en la Leagues Cup.

De nada le sirvió a Milito y a su equipo dominar el encuentro, porque al final se quedaron con las manos vacías.