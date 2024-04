Chivas se ilusiona; neutraliza a Tuzos

PACHUCA, Hgo.- Fue, sin duda, una tarde triunfal para las Chivas. Neutralizaron al contundente Pachuca, le ganaron (0-1) y hasta le hicieron quedarse sin su entrenador casi todo el segundo tiempo.

Desde el silbatazo inicial, con un intenso sol sobre el estadio Hidalgo, el Guadalajara se presentó a la cancha agresivo, con un Roberto Alvarado dando constantes llamadas de atención al Tuzo y sintiéndose el equipo local, pues la grada del histórico Huracán se pintó rojiblanca.

Los minutos en el cronómetro avanzaban y el peligro de los tapatíos también. Llegadas de Ricardo Marín, disparos de larga distancia de Fernando Beltrán, alguno más de Pável Pérez.

Pero la suerte no acompañaba.

Fernando Gago desde su área lo lamentaba, porque sabía que era necesario dañar y, para su fortuna, la anotación al fin llegó: Alan Mozo metió un centro que acabó dentro de las redes (41´). El balón tomó dirección a puerta luego de la errónea salida del portero hidalguense Carlos Moreno y de un intento de despeje del capitán Gustavo Cabral, que hizo estrellar el balón al travesaño para que luego éste cruzara la línea de gol.

Guillermo Almada no podía más. Eran los primeros instantes del complemento y reclamó, lo hizo fuerte, primero fue amarilla, pero eso no lo calmó, el central no lo dudó más y lo echó.

Séptima expulsión en México para el técnico uruguayo, que deberá controlar más su carácter.

Sin su mandamás, Tuzos trató de componer el partido, generó algunas jugadas y puso a trabajar al portero Rangel. Pero nada pasó. Todo fue controlado.

Ya con la noche cayendo, Fernando Gago metió a Cade Vaquero Cowell, la afición lo aplaudió y por poco les cumple, pero el portero Moreno le atajó.

Pero eso no aguó la fiesta rojiblanca en el Hidalgo.

Así, Chivas respira. Así, el Guadalajara acumula su tercera victoria en fila. Así, los tapatíos van a casa con 25 unidades y con la mente puesta en los últimos dos rivales: Querétaro y Atlas. Parece que el Rebaño está de regreso.

El Dato

3 triunfos seguidos tiene el Guadalajara: Monterrey, Puebla y ahora el Pachuca.