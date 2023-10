¡Fuego en Torreón! mundo´

Durante casi 40 años, Juan José Jiménez personificó a la "Chiva Loca", mascota del Guadalajara.

De 1983 a 2022, Juan José acompañó al Rebaño en éxitos y fracasos, coleccionando anécdotas con los rojiblancos que guarda en su memoria y en el corazón.

El 30 de julio del año pasado terminó la etapa de la "Chiva Loca" como animador, pero no su amor por el Rebaño Sagrado.

Respaldo del patrón

"Vino a jugar Morelia, entonces saqué una piñata de canario y traía una escopeta de juguete como para dispararle y patearla. Yo iba por la cancha, de repente baja alguien de la porra visitante, me empuja y al caer él me tiró una patada con unas botas de casquillo que traía; entonces me quito la máscara y le puse un madrazo en el hocico. Me agüité, y al vestidor entró Don Salvador Martínez Garza y me preguntó qué había pasado, me disculpé, y me dice: ¿Perdón de qué? Bonita cosa, estás en tu cancha y te agreden, estuvo perfecto".

´Te vamos a quemar´

"En un partido contra el Santos en el Corona, dejamos el autobús de la porra a 10 cuadras para irnos al estadio. Íbamos caminando para allá, yo con la máscara en la mano, y de pronto sale una pandilla de los del Torreón, traían un tambo con gasolina y uno traía un cerrillo que decía: ´te vamos a quemar´, corrí a donde estaba el autobús, me metí y me cambié de ropa con una camisa verde. Cuando entró al estadio, me avientan una cerveza y les digo: ´¡Qué pues! y me dicen´: piensas que no te conocemos, y sabemos que eres la Chiva".

Bronca con los Rojinegros

"En un partido contra el Atlas en el estadio Jalisco, cuando todavía jugaba Chivas ahí, fui al baño sin la máscara. Al entrar había como tres o cuatro personas del Atlas. De pronto apagan la luz, entonces me puse de espaldas a la pared porque empecé a sentir los madrazos; me querían tumbar, yo tiré golpes y con la mano izquierda sentí unos cabellos, me lo pegué al pecho al cuate y lo sangré de la boca, prenden la luz y los policías me querían separar echándome la culpa; ya se dieron cuenta que era la mascota y me escoltaron a mi asiento".

Mohamed le quita la cola

"En la Final del Verano 97, cuando Chivas juega la Vuelta en el estadio Jalisco, saqué un toro como de piñata para patearlo en el medio tiempo, y cuando ya lo traía arrastrando por la cancha iban saliendo los jugadores; venía (Antonio) Mohamed, pasó y me saludó, pero se va por atrás de mí y me jaló la colita de peluche y se quedó colgando, y él se reía y me pintaba dedo. Hace unos años, ya como entrenador, me dijo: Chiva, te acordás cuando te jalé la colita". En aquella final Chivas ganó 6-1 con 4 goles de Gustavo Nápoles.

Mentada a Terrazas

"Una vez fuimos al estadio Azteca, yo estaba en la tribuna con la porra de Chivas, y ahí me quité la máscara. Los jugadores del América estaban calentando cerca de la zona en la que estábamos junto con los del (ex) Distrito Federal, y de repente voltea Isaac Terrazas, me ve, me tira un beso y me dice: ´Métete el dedo´. Entonces organicé a la porra y empiezo: ´1, 2, 3. ¡Terrazas, de parte de la porra, chingas a tu madre!´. Hace poco lo vi en un partido de Leyendas, se acordó y me dijo que eso era lo bonito de los partidos de antes".