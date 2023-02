Un suizo en Chivas

Pudo ser Rayado

"Conocía a Chivas porque había nacido y crecido en México. En el 74 regresé a Suiza. En realidad venía al Monterrey de Miguel Mejía Barón, pero se lo llevan a la Selección Mexicana y luego Rayados contrata al chileno Arturo Salah.

Él venía con su equipo de trabajo y yo quedé fuera. Por un amigo de (Salvador) Martínez Garza me puse en contacto con él y me encantó Chivas, por su protagonismo. Nunca me imaginé que después iba a trabajar con Chava Reyes, Paco Jara e iba a tener contacto con el ´Tigre´ Sepúlveda y todos ellos".

Reynoso, ´un tronco´

"Estábamos formando un equipo y no teníamos suficientes jugadores.

Se presentó (Héctor) Reynoso, lo probé inmediatamente y me gustó desde un comienzo, por la sencilla razón de que se le veían aptitudes, pero me decían: ´Está muy tronco´, pero a mí no me interesaba, porque en algunas posiciones hay que tener ese físico y fuerza.

Para mí, él con su mentalidad iba a llegar muy lejos, claro que había que aconsejarlo y también pu... Al ser el más avanzado lo recomendé para el Grasshopper, para que tuviera la experiencia europea".

Sabah, ´huevos de oro´

"Miguel fue increíble, tenía unas condiciones bárbaras. Me acuerdo cuando lo dirigí a él y a Alejandro Nava en la Segunda División. Miguel para mí podía jugar solo o con dos puntas, y los dos la rompieron con muchos goles.

Miguel es un tipazo de gran mentalidad, pero introvertido, y muchos creían que estaba dormido, pero no, él explotaba en el área, por eso me extrañó cuando decían que jugaba con miedo.

Él nunca jugó con miedo, a mí siempre me gustó ese gol que le metió a Estados Unidos, ese era Miguel, tenía unos huevos de oro".

´Pato´ Alfaro, el estratega

Juan Pablo Alfaro es el actual técnico de Chivas femenil, con el cual ya fue campeón de Liga y uno de los jugadores que formó Kaelin.

"Pato Alfaro era un jugador sumamente inteligente, era el estratega. Yo hasta le criticaba que debía tener más temperamento, pero él sabía moverse, colocarse, y ya en aquel entonces jugaba y pensaba como un técnico.

Fue un golazo el que le anota a Boca Juniors, pero también el de Johnny García. Ellos vinieron conmigo a una gira en Suiza y Holanda, que fue decisiva para ambos".

´Tuca´ no lo quería

"Al principio ´Tuca´ no me quiso, no sé por qué, pero después nos llevamos muy bien; él veía que los jugadores progresaban y me dejó trabajar en paz. Él notó que estaba 100 por ciento enchufado y el licenciado Martínez Garza y el licenciado (Luis Miguel) Tinoco me apoyaban al 100 por ciento. Fue una relación muy profesional la que tuvimos, creo que pude aportar más si él me hubiera dado un poco más de confianza; aunque sé que cometí algunos errores, pude ser más flexible. Con Hugo (Hernández, su auxiliar) fue mejor la relación".