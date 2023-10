"El Guadalajara perdió identidad, no tiene ídolos"

Luego de vencer (4-1) al Atlas en el último partido, las Chivas se han cambiado un poco el chip que traían en las últimas semanas: malos resultados y problemas de indisciplina eran la tónica al interior.

Y aunque Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez ya regresaron al primer equipo, el tema pendiente sigue siendo si serán tomados en cuenta o no; la estabilidad no llega totalmente al Rebaño.

Efraín Flores, extécnico del Guadalajara y quien ocupó diversos cargos en la institución tapatía, considera que la identidad es un valor que han dejado a la deriva en Chivas.

"La identidad que tú adquieres desde joven, el conocimiento de la filosofía desde muy chicos les da una personalidad para soportar todo tipo de adversidades y tentaciones que ofrece la ciudad de Guadalajara. Es fundamental que se apropien de ella desde que llegan", dijo para EL UNIVERSAL Deportes sobre los problemas de disciplina que se han suscitado.

Por su parte, el histórico Ricardo Snoopy Pérez aseveró que los ídolos han dejado de existir en un equipo importante como lo son las Chivas Rayadas del Guadalajara.

"Ser ídolo es otro rollo, significa tiempo, personalidad, es identidad, que transmitas a la gente... No a cualquiera se le puede llamar ídolo y lo voy a decir, ni [Rodolfo] Pizarro, ni [Alan] Pulido, ni Alexis [Vega]; no hay referentes desde el tiempo del Bofo [Bautista], Omar [Bravo], Ramón [Morales]; ya no hay. Se acabaron en el Guadalajara", dijo contundente el exrojiblanco.

Asimismo, Pérez criticó la falta de regularidad que se vive en el equipo que dirige Veljko Paunovic.

"Regularidad, identidad, compromiso, responsabilidad y te voy a decir por qué. En la pasada final van ganando 2-0 y parecía que los jugadores no sabían en dónde estaban, les falta identidad en el Guadalajara... Quieren culpar a los jóvenes cuando los de la responsabilidad deben ser lo que vienen de fuera", concluyó el Snoopy.