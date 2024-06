Primer refuerzo de Chivas

La primera incorporación de las Chivas para el torneo Apertura 2024 es el extremo por izquierda, Bruce El-mesmari.

El jugador, de 22 años, es canterano del Pachuca, pero no debutó con los Tuzos en la primera división; tuvo un breve paso por Las Vegas Lights, equipo de la segunda división de los Estados Unidos, y el último año militó en el América. Sin embargo, Bruce El-mesmari tuvo mayor participación con el América Sub 20 y su último torneo lo jugó con la categoría Sub 23, donde anotó tres goles en 11 partidos.

En la Liga MX únicamente ha disputado 21 minutos en dos partidos con el América, en el torneo Apertura 2023, cuando hizo su debut.

Bruce El-mesmari Sangochian nació el 23 de abril en 2022 y su origen es libanés y armenio.

En 2019, fue seleccionado nacional con México Sub 17, en el campeonato de la Concacaf.

Reportan a exámenes

Las Chivas regresaron a la actividad de cara al torneo Apertura 2024.

El plantel fue dividido en dos grupos de jugadores para realizar los exámenes físicos y médicos en la clínica habitual y en las instalaciones de Verde Valle.

El grupo que asistió a la clínica del doctor Rafael Ortega, se dividió en tres rondas espaciadas y estuvo conformado por los jugadores Víctor "Pocho" Guzmán, Gilberto "Tiba" Sepúlveda, Jesús "Chapo" Sánchez e Isaac "Cone" Brizuela.

Más tarde llegaron José Juan Macías, Ricardo Marín, Ronaldo Cisneros y Carlos "Charal" Cisneros. Los últimos en reportar fueron Érick Gutiérrez y la novedad fue la incorporación de Bruce El-mesmari.

Mañana, los 10 futbolistas acudirán a Verde Valle para completar las pruebas médicas, y los jugadores del Rebaño que asistieron hoy se presentarán en la clínica.