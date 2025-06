Gilberto Orozco Chiquete revela haberse sentido traicionado por la directiva de Chivas

Jesús Gilberto Orozco Chiquete reveló que sentirse traicionado por la directiva fue uno de los motivos que lo orillaron a querer salir de Chivas y aceptar la propuesta del Cruz Azul.

El canterano rojiblanco era uno de los mejores elementos del plantel, además de tener proyección de Selección Nacional, sin embargo, a inicios del 2025, fue transferido de manera definitiva del Rebaño a La Máquina.

"Principalmente (salí de Chivas) por las personas los directivos que estaban", contó Gilberto Orozco Chiquete en entrevista con el ex director deportivo del Guadalajara, Ricardo Peláez, en Futbol de Cabeza.

Chiquete reconoció que los directivos españoles Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez Lázaro y Sergio Pérez Alonso, -quienes fueron removidos en febrero de su cargo-, además de la salida del entonces director deportivo Fernando Hierro, truncaron su traspaso al futbol europeo.

"A mí me llega una oferta de Europa, yo renuevo, con la intención de que a mí en diciembre me habían buscado también equipos, y Hierro me dice: 'no, espérate, en verano, en verano te dejamos salir'. Llega Copa América y Hierro se va. Deja a estos (españoles), me llega la oferta en verano, y yo con toda la ilusión de querer salir, de querer crecer", contó el defensa.

"Me sentí muy traicionado. La verdad, me dolió mucho, porque era un sueño que yo tenía, y era una ilusión que me ilusionaba bastante. De Bélgica habían venido a verme en la Liguilla, se aventaron todos los partidos aquí, desde Cuartos de Final hasta las Semifinales, y fueron a mi casa y conocieron a mi familia".

De acuerdo al futbolista, el equipo belga Anderlecht realizó distintas ofertas en los que aumentaba la cantidad para adquirir al futbolista, sin embargo, no había respuesta por parte de la directiva de las Chivas.

"Yo tuve que hablar con Amaury (Vergara) me respondió el teléfono, eso sí, me escuchó, me atendió, y al final me dice, te tengo una respuesta, lo vamos a platicar, esto y lo otro, y al final deciden que no", reveló Chiquete.

"Querían la cláusula de un solo pago, y el equipo mandó como tres ofertas, la primera fueron 3.5 mdd, la segunda como 3.8, y la última fueron como 4.5 o algo así, y un porcentaje a la futura venta. Empezaron con el 10% y al final les dijeron que el 20% y no quisieron, entonces yo al ver eso, pues la verdad sí me sentí traicionado", añadió.

Finalmente, Cruz Azul le pagó a Chivas la cláusula de rescisión de Chiquete, en la que incluía una cantidad económica más la transferencia del mediocampista Luis Romo.