Análisis de la crítica de David Faitelson a la Liga MX

A poco más de 24 horas para que Chivas reciba al Cruz Azul en el partido correspondiente de la jornada 13 del Clausura 2025, la Liga MX anunció que el Rebaño hará de local en el estadio Jalisco, tras recibir el veto del estadio Akron por hechos violentos. Dicha decisión generó polémica y dividió opiniones de críticos como David Faitelson, quien etiquetó a la Liga MX como "bananera" tras tomar esta decisión.

"Ayer aplaudíamos la decisión de la Comisión Disciplinaria de no aceptar la apelación de Chivas por el veto a su estadio para el juego entre Chivas y Cruz Azul de esta jornada. Y resulta que hoy, a casi 24 horas del partido, la Liga MX emite un boletín que le autorizó a las Chivas a jugar en el estadio Jalisco con público en las gradas. Con todo respeto, es una liga de chiste. Es una liga bananera" afirmó el conductor de Televisa en un video publicado en redes sociales.

"Se hace lo que los dueños de clubes quieren que se haga y lo demás no existe. A ellos les conviene y les convino y ya entiendo que les convino apartar a Juan Carlos Rodríguez porque era un tipo pensante, porque ahora hacen lo que quieren. Con Mikel Arriola hacen lo que se les hinchan los... Eso mero. ¿Cómo es posible que primero se haga con tanta premura?, Chivas podría haber jugado en Querétaro, en Ciudad de los Deportes, en el estadio que quisiera, pero tendría que haber avisado antes, de acuerdo con el reglamento" agregó Faitelson.

"Y luego, dicen que tiene que estar a 50 km un estadio de otro, y no quieran vernos la cara de estúpidos, no hay 50 km de distancia entre el Akron y el estadio Jalisco. Estás premiando, es decirle tuviste un acto de violencia y aun así estas permitiendo que ese público vaya al graderío, que desfachatez y que sinvergüenzas. Chivas por un lado, y la Liga MX que no existe, que está a la merced de los empresarios de nuestro futbol" concluyó.