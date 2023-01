Multado y ´congelado´ por narcofiesta

La otra es una multa económica, de la cual no se reveló el monto.

Domínguez ya no jugó el domingo pasado ante Xolos por la Fecha 1, pese a que viajó a Tijuana con el grupo.

El zaguero quedará fuera también para los siguientes tres compromisos: ante Rayados, en el estadio Azteca; frente a Necaxa, en el Victoria, y ante Tigres, también en el Coloso de Santa Úrsula.

El futbolista ya fue avisado, lo mismo que el timonel Raúl "Potro" Gutiérrez, quien acatará la orden desde la dirigencia.

Cruz Azul publicó ayer martes un video en el que el "Cata" ofreció disculpas y se comprometió a ser un referente de los valores del club y de la Liga MX

´FUE UN ERROR´

Julio César Domínguez, defensa de Cruz Azul, ofreció disculpas a la sociedad mexicana y al futbol.

"En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag", explicó el "Cata" este martes en un video publicado por Cruz Azul.

"Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, a la afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Futbol por estos desafortunados hechos".

Domínguez aseguró que tiene el compromiso de ser un ejemplo para la Liga MX.

"Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión, por lo tanto quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Futbol Cruz Azul por lo sucedido en aquella reunión", apuntó.

"Reconozco que esas imágenes no son las que México necesita y me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y de mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha".

LIMPIÓ RAFA SU IMAGEN; NO HA SIDO EL ´CATA´ EL UNICO

Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Julio César Chávez y Salvador Cabañas son parte de las figuras que fueron relacionadas con narcotraficantes.

El día más negro en la carrera del histórico defensa Rafael Márquez Álvarez fue el 9 de agosto de 2017, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como integrante de una red de lavado de dinero encabezada por el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Al futbolista le congelaron todas sus cuentas en la Unión Americana. Además, sus propiedades también quedaron resguardadas por el Gobierno de esa nación.

El 22 de septiembre de 2021, Márquez salió de la lista negra del Departamento del Tesoro.