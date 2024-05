Jesús Molina anuncia su retiro de las canchas

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de 17 años de carrera, Jesús Molina puso fin a su carrera como futbolista.

El volante hizo el anuncio en la Cantera de los Pumas, último equipo en el que jugó.

"Anunciarles que he decidido retirarme de futbolista profesional. Agradecerle a todos los equipos que me dieron la confianza y la oportunidad, es el momento adecuado para tomar esta decisión", dijo en conferencia de prensa.

Molina militó para equipos como Tigres, América, Santos Laguna, Chivas, Rayados y Pumas.

Conmovido hasta las lágrimas mencionó que todavía no decide lo que hará en su futuro, quiere seguir ligado al futbol y podría hacerlo como director técnico o incluso en algún tema de pantalón largo, pues además de tener su título como entrenador profesional, también terminó la carrera de Derecho.

Molina recordó que fue gracias a la regla 20/11 que debutó en el Máximo Circuito, y dijo que le gustaría que hubiera más oportunidades para los jóvenes.

La idea de su retiro la meditó en los últimos meses, después de regresar de una lesión de rodilla y entendió que era tiempo de dejarle lugar a las nuevas generaciones. "Le prometí a mi familia que no iba a llorar, pero me gana la emoción cuando recuerdo que mis hijos me dieron su apoyo y están contentos porque vamos a poder jugar más tiempo", explicó.

Molina señaló que se va triste porque le hubiera gustado despedirse del futbol con un título, y agregó que deja muchos amigos en el vestidor auriazul y también en otros.

Reconoció que en este momento no tiene ofertas, ni siquiera de Pumas para trabajar en las divisiones menores, y señaló que hace algunos meses lo invitaron a participar en esta nueva modalidad de la Kings League.

"Quise concentrarme en el futbol 11 de la Liga, pero también está esa opción", mencionó.

"Voy a extrañar el día a día, la rutina, estas lágrimas son de nostalgia por todos los recuerdos que se te vienen a la mente, el futbol es una carrera muy corta", abundó.

En otras noticias del Club Universidad, se supo que ya no le renovaron contrato al lateral, Adrián Aldrete y que tampoco hay pláticas con Eduardo Salvio, quien podría tener un pie fuera de la institución.