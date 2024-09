Tiene Carlos Vela puertas abiertas en Selección Mexicana

Javier Aguirre abre las puertas de la Selección Mexicana a Carlos Vela y a Guillermo Ochoa, siempre y cuando el futbolista tenga ganas de jugar para el Tricolor y se gane en la cancha su lugar.

En la víspera de la conferencia en Puebla para anunciar el partido contra Valencia, Vela no fue tajante en su rechazo al Tricolor, como tantas otras veces.

"No le cierro la puerta a nada ni a nadie, si son futbolistas, mexicanos, por nacimiento o naturalización, no me fijo en otras cosas, solamente que estén en buen momento, que quieran estar en la Selección, esa es condición sine qua non, tienen que tener orgullo por estar en la Selección.

"Me da mucho gusto que Carlos vuelva al futbol, nos ha dado muchas alegrías, tiene mucho talento, están las puertas abiertas para él y para cualquiera", expresó el "Vasco" en el Estadio del Puebla, sede del juego contra Valencia el 12 de octubre.

De hecho, Aguirre llevó a Vela al Mundial de Sudáfrica 2010. El jugador del LAFC se bajó de la Selección Mexicana tras el Mundial de Rusia y ahora se limitó a decir que es hora de que los jóvenes asuman la responsabilidad.

El "Vasco" también aludió a Guillermo Ochoa, quien se mantiene en el futbol europeo, ahora con el AVS de la Primera División de Portugal.

"Los conozco muy bien a las dos, siempre mantengo charlas con futbolistas que pertenecieron al equipo donde estuve, en un plano distendido, daría la misma respuesta, la puerta está abierta para todos, entiendo que la experiencia es un grado o plus y que puede ayudar, no me fijo en la edad de los jugadores sino en la calidad de los mismos y las ganas de venir a Selección Mexicana", comentó Aguirre.

