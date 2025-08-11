David Faitelson postula a futbolista de Santos Laguna a la Selección

David Failteson, periodista de TUDN, utilizó su cuenta de X para candidatear a un jugador a la Selección Mexicana que en 10 meses disputará la Copa del Mundo del 2026.

El comentarista estaba al pendiente al partido entre Santos Laguna y Guadalajara en donde encontró a un elemento al que de inmediato "puso" en el tricolor. Pese a no ser nombrado el jugador del partido, no cabe duda de que el futbolista mexicano fue clave en la victoria de los laguneros en casa.

Con un penal atajado y múltiples intervenciones en disparos a puerta, el guardameta Carlos Acevedo fue el factor que inclinó la balanza a favor de los Guerreros, lo que provocó que Faitelson acudiera a su cuenta de X a escribir:

"Carlos Acevedo levanta la mano para la Selección Mexicana...", escribió el periodista en su cuenta de X. Al arquero de Santos Laguna no lo llaman a la Selección nacional desde julio del 2024 cuando fue en calidad de suplente a la Copa América.

Acevedo, quien solo ha visto acción en seis partidos con la camiseta del tricolor, acumula apenas dos porterías imbatidas en su trayectoria a nivel internacional, ambos en la Concacaf Nations League.