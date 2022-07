Regresa Carioca al cuadro titular

El mexicano, quien ha jugado todos los partidos del Apertura 2022, abandonó el entrenamiento de manera preventiva, pero está considerado para la lista de convocados.

"(Vigón) andaba con una molestia en los tendones, le dimos poquito descanso, venía de una participación continua", mencionó el entrenador en conferencia.

Los Gallos son coleros de la general, suman dos puntos tras un par de empates y tres derrotas; son la peor defensiva con 10 goles en contra.

Tigres ligó cuatro partidos sin recibir gol en el Apertura 2022, despejando las dudas que se generaron en defensa al inicio de torneo, pero Herrera todavía tiene un tema pendiente: la contundencia.

Los auriazules han marcado siete goles y han recibido tres en cinco fechas, pero el "Piojo" quiere más explosividad para mantener contenta a la tribuna.

"Nos han faltado goles que dejen más contentos a la tribuna, hemos tenido muchas oportunidades y hemos fallado en el momento indicado. Son circunstancias que el equipo hace, pero nos está faltando el eslabón de patear con mayor calidad al arco y puntería.

Gignac es el goleador del equipo, con tres anotaciones.

Ante un rival como Querétaro, que suma 39 duelos al hilo sin ganar como visitante, el entrenador auriazul ha pedido no caer en excesos de confianza.

"Vamos a salir con todo y en no relajarnos, en no regalar nuestra confianza excesiva al rival, caer en desatenciones por supuesto que no y tratamos cada día del trabajo en la semana de erradicar esa parte", aseguró.