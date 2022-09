Fue una recuperación lenta y dolorosa.- 'Canelo' Angulo

Jesús "Canelo" Angulo reconoció que la recuperación fue lenta y dolorosa, pero ha valido la pena luego de ver sus primeros minutos en el juego del pasado sábado ante el Puebla.

"(Sentí) felicidad, tenía muchas ganas de regresar, tenía varios partidos ahí en la banca, y ahora que se me dio la oportunidad después de 4 meses, después de una lesión dura, el estar de vuelta, eso es muy bueno".

"Ahorita me siento mucho mejor, conforme han pasado los días, las semanas, me he sentido más a ritmo, ahorita te puedo decir que si entro al juego no desentono porque me siento mucho mejor, y veo al equipo muy metido, veo a todos jugando muy bien, tanto a los que juegan como a los que están en la banca los veo de la mejor manera y eso será importante para el cierre del torneo".