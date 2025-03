Va el Tri por un ´partido perfecto´

Lo ha puesto sobre la mesa y lo ha enfatizado: para Javier Aguirre ganar la Nations League de la Concacaf no es una obligación. La realidad, es que, de no ganarla, la presión crecerá en torno a la Selección Mexicana. Hoy jueves, en el SoFi Stadium, el "Vasco" y sus dirigidos tienen una importante misión frente a Canadá en las semifinales del Final Four. A pesar de todo, el timonel tricolor asegura que están preparados para vencer a su rival en turno.

"Debemos hacer un partido perfecto contra Canadá, creo que México está preparado para ganarle a Canadá, ellos lucharán por sus intereses; si hacemos el partido que planeamos, nos vamos a meter a la final, la idea es ganarla. El futbol tiene aspectos que no se pueden controlar, viendo al grupo, les pregunté de las ganas de revertir esta situación", puntualizó.

Si bien señala que no hay obligación por cortar los tres títulos en fila que posee Estados Unidos en la Nations League, acepta que la presión siempre existe en el seno de la Selección Mexicana.

"La presión siempre existe en Selección Nacional; el día que no exista, algo andará mal. Siempre es latente en la Selección. Los que estamos aquí sabemos, dependemos de los resultados, podemos matizar y endulzar las derrotas, el árbitro, pero los entrenadores siempre queremos ganar", aseveró.

CANADÁ, ADVERSARIO COMPLICADO

Los integrantes de la Selección Nacional reconocieron que Canadá es un adversario de alto nivel, por lo que van a poner el extra en el duelo de este jueves para avanzar a una nueva final de la Nations League. Alexis Vega, volante del Toluca, comentó que el cuadro de la hoja de maple cuenta con muchos jugadores que militan en Europa, y eso lo hace un rival complicado.

"Sabemos de la calidad de los jugadores de Canadá, que están en Europa, y eso es parte fundamental para que hayan crecido, lo vimos en la Copa América contra Uruguay", detalló.

"Sabemos de la complejidad de Canadá, con grandes jugadores. No me da nervios, sino ansiedad de que empiece el partido. Estamos con esta espinita de poder vencerlos y ver contra quién nos toca la final".