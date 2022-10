Va Toluca a Cuartos

No es que Toluca jugara mejor que el FC Juárez; es más, los Bravos metieron tres pelotas al poste del rival, pero gana quien las mete.

Triunfo de los choriceros 3-0 sobre los Bravos que ya habían cumplido con entrar a las finales vía repechaje, fueron por más y por méritos lo debieron conseguir, pero en el futbol vale la contundencia y los rojos la tuvieron con un alto porcentaje de efectividad esta tarde en el Nemesio Diez.

Toluca está en cuartos pero no con esto Ignacio Ambriz ha cumplido. Se la armó un equipo para estar entre los primeros cuatro, no lo logró, y ahora tiene la oportunidad de mostrar que está para otras alturas. El duelo ante los Guerreros será más que parejo, y los laguneros no perdonarán cómo lo hicieron los fronterizos.

Y los Bravos pueden darse por bien servidos. La inversión fue mucha y ha comenzado a dar frutos; si hay continuidad pueden haber más logros.