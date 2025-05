Un calendario muy apretado

Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Nacionales, admitió que el calendario de la Liga MX Femenil cada vez se aprieta más por los diferentes torneos que ahora se tienen; sin embargo, dijo que revisarán el tema para que no se saturen las jugadoras.

"El calendario se ha complicado bastante, no siempre fue así, no es igual para todo el mundo porque hay algunos países que no cuentan con una Liga. Tenemos torneos de Apertura, Clausura, Summer Cup, Concachampions, es un reto y la verdad es que se toma todo eso en cuenta".

La directiva explicó que para la Selección Nacional son importantes las Fechas FIFA, las cuales solo habrá 6 este año, porque son los momentos que tiene el técnico para trabajar e implementar su estilo de cara a las eliminatorias.

"Tenemos el GPS de cada jugadora, dosificamos cada entrenamiento de acuerdo a cada seleccionada", explicó.

Rodebaugh respaldó el trabajo del técnico Pedro López, quien mantiene un modelo de juego para que puedan estar listos para suplir a alguna jugadora en caso de baja de juego o lesión.

"Semana a semana se observan todos los partidos de la Liga MX y las Sub 19, se hacen análisis y cortes de las jugadoras, los aspectos que están haciendo bien para reforzar las áreas de oportunidad", detalló.