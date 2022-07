Ve 'Cabecita' al América como ventana para Qatar

"En el momento que me dijeron que podría llegar América no lo dude y sin pensarlo dije que sí", explicó el "Cabecita" en conferencia. "También está viva la posibilidad de pelear por una chance de estar en el Mundial, en Arabia no es igual el nivel competitivo como el de México"

Otro de los refuerzos del equipo, presentados este martes en el Estadio Azteca, Jürgen Damm, aseguró que estar en América es una gran responsabilidad y que la playera azulcrema pesa.

"Se lo que representa esta institución este escudo, es el equipo más importante y ganador", destacó Damm. "La presión es fuerte y siempre el objetivo de América es el campeonato".

Para finalizar, Néstor Araujo reveló el motivo por el cual eligió a las Águilas.

"Sabía que tenía oportunidad en el equipo y más porque me habré las puertas para estar en el Mundial", aseguró el central.

"El América es un equipo muy completo que va a pelear por los títulos y es lo primero que ves, se que la responsabilidad es grande".