El ´Tano´ Ortiz pide paciencia para ´Cabecita´

"Si queremos ver al ´ Cabecita ´ de Santos y Cruz Azul, no lo van a ver. Hay que dejarlo trabajar, que se enfoque y seguramente vamos a ver al Jonathan que todos queremos acá", mencionó el técnico azulcrema a W Deportes.

El uruguayo apenas suma un gol en el torneo. No se parece a aquel que la rompió con los Guerreros o bien al que guió a La Máquina a la conquista de la novena. Su lenta adaptación ha incidido en que las Águilas sean decimocuartas del torneo y que las críticas se viertan hacia el técnico Ortiz, quien descartó que se haya sentido con las maletas en la puerta.

"No, porque estoy tranquilo con lo que hago. Mi trabajo no se basa en resultados, por más que viva de resultados. En el momento en que me deba ir estaré con la tranquilidad de hacer lo mejor para la institución", comentó.