Uros Durdevic y su lucha por el campeonato de goleo en Atlas

Uros Durdevic puede hacer historia con el Atlas al convertirse en el primer campeón de goleo para la institución.

A pesar de poder tener dicho logro entre sus manos, el delantero Rojinegro no se siente satisfecho, pues sus goles le sirvieron de poco a su equipo en el objetivo de clasificarse a la Liguilla.

"Nuestro objetivo era clasificarnos a Liguilla, que no cumplimos. No me siento bien porque con mis goles no logramos cumplir nuestro objetivo", dijo 'Djuka' en rueda de prensa.

El serbio cuenta actualmente con 11 goles, uno menos que el actual líder de la tabla, 'Paulinho' Dias. El Clásico Tapatío se celebrará en punto de las 21:15 horas, por lo que 'Djuka' podría conocer la cantidad de goles a marcar ya que Toluca enfrentará a Cruz Azul a las 19:05 horas.

"Es una competencia muy fuerte, hay muchos jugadores y todavía hay muchos que pueden ganar campeón de goleo. (Me) voy a enfocar a lo mío, al equipo y que sacamos un victorio importante para nuestra afición.

"Como siempre, en el primer puesto pongo al equipo y mañana una victoria sería más importante que mi campeón de goleo", añadió Durdevic.

Por su parte, Matheus Doria aseguró que la eliminación de los Rojinegros no se debió a falta de "huevos" y que trabajarán fuertemente para entregar un mejor Apertura 2025.

"Lo voy a hablar claro, no siento que fuera por falta de huevos (eliminación). Trabajamos mucho, venimos todos los días a dejar todo en la cancha, la preparación muy buena. Somos un equipo muy joven, hay cosas que hay que mejorar, sabíamos eso, lo tenemos claro.

"Nadie aquí quisiera ir de vacaciones antes, todavía falta un mes de torneo que deberíamos estar jugando y eso nos duele, nos molesta. Hay que ser autocríticos, saber que tenemos que mejorar, ver los videos, ir de vacaciones y reflexionar que tenemos que regresar mejor", señaló el defensor brasileño.

Atlas recibirá a Chivas este sábado 19 de abril, en la cancha del Estadio Jalisco, en la última jornada del Clausura 2025.