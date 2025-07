Proyecta 'Piojo' Alvarado buen futuro en Chivas con Milito

Roberto Alvarado, mediocampista ofensivo de las Chivas, proyecta un buen futuro del Guadalajara bajo el mando del entrenador argentino Gabriel Milito. El ´Piojo´ se perdió de la pretemporada rojiblanca al disputar -y ganar- la Copa Oro con la Selección Mexicana, por lo que tiene poco tiempo a las órdenes de Milito. Ahora, con apenas unas semanas de trabajo en Verde Valle, Alvarado volver a estar ausente con el Rebaño, en esta ocasión debido al Juego de Estrellas entre la Liga MX y MLS que se celebrar en Austin, Texas. "Me gustaría estar entrenando con mi club, tengo poquito tiempo entrenando con ellos, llegó un cuerpo técnico nuevo que apenas y conozco y me hubiera encantado poder estar con el equipo", señal el jugador en conferencia de prensa previo al All Star Game. A pesar del poco tiempo de trabajo junto al resto de sus compañeros, el extremo disputó los 90 minutos en la derrota del Rebaño ante León. "Es poco tiempo, apenas una semana con ellos, es un técnico muy exigente, que le gusta ir de frente, que estés a tope, que te exijas en los entrenamientos y creo que eso al final le viene bien a Chivas, que en los ?últimos torneos no nos ha ido de la mejor manera. Un sistema que los jugadores tenemos ya bien claro y lo hemos incorporado bien, pienso que nos ir muy bien con El", añadio. Ser la noche del miércoles 23 de julio cuando las estrellas de la Liga MX y las de la MLS se enfrenten en la cuarta edición del All Star Game. Los representantes de México trataron de emparejar el número de victorias ante el vecino del norte, pues los de la MLS comandan con 2 triunfos por uno. "Lo tomo para bien (ir al All Star Game), al final estoy haciendo lo que me gusta, venir aquí, disfrutar, vivir esta experiencia, compartir con los mejores de la liga, los mejores de la MLS y tratar de sacarle provecho a eso y poder regresar a casa con un triunfo y después a lo que sigue con Chivas", concluyó el rojiblanco.