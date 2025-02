Blas Pérez y su respaldo a Coco Carrasquilla en el futbol mexicano

"All in", así respondió el legendario panameño Blas Pérez al responder cuál sería su apuesta por su compatriota refuerzo de los Pumas, Adalberto "Coco" Carrasquilla.

"Con todo, me iría 'All In' con mi paisano. Críticas van a haber siempre en los futbolistas, forman parte de nuestra vida cotidiana. Lo de 'Coco' ha sido un paso bueno y viene de jugar en Europa, ya sabe cómo es jugar en Europa, sabemos la calidad que tiene el hombre, lo ha demostrado a nivel de Selección y de Clubes jugando en Europa, cuando vino a la MLS con el Dynamo, marcó mucha diferencia", dijo Blas Pérez, en una dinámica con medios organizada por la casa de apuestas Betway, de la que es embajador.

En Panamá hubo muchos cuestionamientos hacia Carrasquilla, por su decisión de jugar en la Liga MX y no regresar a Europa.

"El que haya ido a México ha sido de gran importancia. En sus primeros minutos mostró muchos destellos, marca una muy buena diferencia. No es en vano lo que 'Coco' ha ganado a nivel de Selección e individual, el mejor jugador de la Concacaf, que por primera vez un panameño lo ha hecho.

"Sabemos que el futbol mexicano es de mucha exigencia. Es importante que haya llegado a esta institución y que él crezca

"Yo creo que también puede dar el salto de México a Europa y no creo que haya problema si sigue siendo destacado a nivel de Selecciones y clubes", expresó Pérez.

Blas Pérez anotó 43 goles en 121 partidos con la Selección de Panamá. En su carrera jugó con Clubes mexicanos como Pachuca, Tigres, León, Indios y San Luis.





ESPERA QUE LEÓN Y TUZOS VAYAN AL MUNDIAL DE CLUBES

El panameño Blas Pérez jugó para el León y Pachuca, así que desea que ambos equipos disputen el Mundial de Clubes pese a la demanda que el Alajuelense interpuso ante el TAS por la violación al reglamento del torneo en cuanto a la multipropiedad.

"Es un tema delicado por tener ahí a dos instituciones de la misma familia, pero me gustaría verlos a los dos", expresó el panameño.