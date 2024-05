Hicimos un buen trabajo en Atlas: Benjamín Mora

El director técnico, Benjamín Mora, destacó su labor en Atlas al potenciar a los futbolistas rojinegros. El exentrenador de los Zorros ha sido el último en clasificar al Atlas a la Fase Final, luego de los dos torneos consecutivos donde han sido eliminados durante la Fase Regular.

En el primer torneo con Benjamín Mora, el Atlas realizó 21 puntos; en el Repechaje eliminó 1-0 de visitante al Cruz Azul, y terminó su participación frente a las Chivas 1-1 en los Cuartos de Final, donde el Guadalajara avanzó por mejor posición en la tabla.

"Probablemente sí vendiste a un jugador, vendiste a otro jugador, y a otro jugador, entró dinero, pero lo que no entraron fueron títulos para combinar vender jugadores y además tener títulos, obedece a situaciones que se vayan uniendo de una manera. No siempre se puede, pero para mí creo que hicimos un buen trabajo para el equipo de Atlas, al que tanto cariño le tengo, y esperando hacer lo mismo en otro equipo, esperando tener la confianza para poder seguir potenciando jugadores que vayamos poniendo y a los que ya son jugadores consagrados", comentó Benjamín Mora a CANCHA.

Algunos de los futbolistas que más destacaron en el Atlas durante la gestión de Benjamín Mora fueron Ozziel Herrera, quien fue comprado los Tigres; Brian "Huevo" Lozano, Jordy Caicedo, entre otros.

Durante la gestión del estratega, el canterano rojinegro Ozziel Herrera marcó 4 goles y dio 7 asistencias.

"Llegué a Atlas y Ozziel no era titular, era un jugador que entraba de repente y que cuando entraba su rendimiento era regular, no era tan eficiente o tan determinante, yo tuve una muy buena relación con Ozziel desde la pretemporada, yo hablé con él y le dije que yo lo iba a ser un jugador importantísimo, yo se lo prometía, él se comprometió conmigo y yo lo puse en una posición en donde no lo ha puesto nadie, en donde más rindió su mejor futbol que fue de extremo por derecha pegado a la línea porque tenía características de ser un jugador vertical de ser un jugador que al espacio te mataba y evidentemente tirar buenos centros y hacer diagonales hacia adentro, después lo puse del interior muchas veces y aprendió a jugar diferentes posiciones con orden y con seriedad y el chico maduró, en esos seis meses maduró, metió seis goles, siete asistencias, lo cual lo catapultaron para para ser vendido a Tigres en mucho dinero", detalló Benjamín Mora.

"Hoy sigo teniendo relación con él, me encanta el chico está aprendiendo, mejoró su situación económica, mejoró su situación deportiva, está en un equipo top de México y para mí lo único que necesita es tener más minutos para poder demostrar y que lo vayan llevando de manera detallada y puntual, también lo hizo en la Selección Mexicana cuando estuve yo en Atlas, también tiene que ver con que Diego Cocca era el entrenador que ya lo conocía y evidentemente por eso le dio también una oportunidad, pero esos son éxitos pequeños en los cuales nosotros estamos muy orgullosos de haberlos tenido este jugador va a ser un jugador importante si lo saben llevar, porque acuérdate que los jóvenes siempre tienes que tenerlo de la mano, no puedes soltarlos y dejarlos porque son desequilibrados en muchos sentidos".

Otros elementos del Atlas que fueron artífices del Bicampeonato, cerraron su ciclo en los Rojinegros con importantes transferencias.

"Diego Barbosa llegó a Xolos vendido también por ahí de manera positiva y Julián Quiñones salió a América, algo que él quería hacer, y por el gran trabajo que él hizo y el gran trabajo que sus compañeros hicieron para él, y un servidor, logramos potenciarlo metiendo 12 goles, a un gol del campeonato de goleo con Henry Martí en ese semestre, y fue cuando fue a América y ahora está brillando y ahora parece que si está cerca de Europa y está en Selección Nacional.

"Julio Furch pisó un equipo de sus sueños que era el Santos de Brasil, que no lo había hecho anteriormente y da la casualidad que en ese semestre se fue. El "Huevo" (Brian) Lozano tuvo con nosotros una gran primer semestre donde metió 6 goles o 7 goles tiro libre y el chico andaba volando, ¿por qué?, por casualidad no creo, se trabajó y se trabajó bien. Aldo Rocha tuvo uno de sus mejores torneos, también Camilo Vargas, bueno no se diga. Debutamos a los chicos, Jorge Guzmán, (Israel) Larios, (Carlos) Robles, debutamos a (Víctor) Ríos que hoy está jugando, lo debutamos en la League Cup contra Toronto. Jordy Caicedo metió 7 goles conmigo, en ese semestre hoy desafortunadamente no está en un gran momento, pero esos son los triunfos que tiene un entrenador y un cuerpo técnico en sus gestiones", apuntó Mora.

Benjamín Mora compartió parte de su metodología para buscar la mejor versión individual de sus futbolistas.

Mi trabajo es mejorar a la institución, dejar huella, cimientos, bases para que la institución y el plantel sea más rico y termine mucho más enriquecido.

Nosotros planteamos muchos trabajos específicos, especializados, tenemos talleres de especialización en la cuestión táctica individual y la cuestión táctica colectiva, y lo que hacemos es potenciar las virtudes del jugador, no intentar sacarle jugo a sus defectos.

Es decir, si un jugador no le pega con la izquierda, yo no me voy a preocupar porque le pegue con la izquierda, porque lo que quiero potenciar son sus virtudes: si es rápido, poder aprovechar esa velocidad; si tira buenos centros, que él entienda cómo poder tirar buenos centros; si defiende bien por arriba, colocarlo en una manera en donde pueda potenciar sus virtudes, y así poder llevarlo a su mejor versión. Ese es básicamente nuestro trabajo", señaló el técnico a CANCHA.