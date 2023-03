No voy a renunciar.- Benjamín Mora

"Desde que nací no he renunciado a nada, he sido valiente para revertir las dificultades en mi vida, no voy a renunciar mientras vea que el 100 por ciento, no sé si sea el técnico ideal, pero mientras la directiva y los jugadores decidan que esté, intentaré todo lo que esté de mi parte. El equipo está más unido y fuerte que nunca, no hay divisiones, el equipo está dirigido por un entrenador que soy yo, y no me voy a rendir hasta encontrar los resultados", dijo en conferencia de prensa al concluir el partido ante el León que perdió Atlas 1-0.

Benjamín Mora no quiso dar explicaciones sobre sus motivos de incluir en el once inicial frente a León a Julián Quiñones, quien se negó a jugar el partido de Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions ante el Olimpia de Honduras.