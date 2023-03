Ojalá que Gignac ya me empate.- 'Bahía'

El ex goleador albiazul dejó claro que no le molesta que el artillero francés lo empate en ese récord y, por el contrario, si llega a igualarlo o superarlo, le beneficiará, pues le quitaría un peso de encima.

"Ojalá ya me quite ese peso de mi espalda, ya no aguanto más, me dicen 'oye que Gignac', ya, ojalá que Gignac me empate ya, va para allá, no aguantó más, son casi 30 años. en este Clásico no, pero el que sigue que meta uno o dos y me rebase", comentó.