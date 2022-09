Atlas vive su peor crisis en defensiva

Estamos recibiendo muchos goles... siempre dije que no somos solamente los defensores los que hacemos eso, sino todo el equipo, arrancando por los delanteros¨ HUGO NERVO DEFENSA DEL ATLAS

El Atlas Bicampeón vive su peor crisis en el sector defensivo en los últimos 6 torneos de Liga MX.

Ser un equipo sólido y tener a la mejor defensa del futbol mexicano era una de las distinciones que tenía el Atlas de Diego Cocca que logró los títulos del Apertura 2021 y Clausura 2022 en fila, sin embargo, perdieron esa virtud en el torneo Apertura 2022, donde son la tercera peor defensiva con 21 goles goles en contra.

Tan solo en 12 partidos disputados en el actual certamen y con 5 partidos por delante, el Atlas ha recibido más goles que en todo el torneo regular del Clausura 2022 (15 goles), Apertura 2021 (10), Guardianes 2021 (15), Guardianes 2020 (20) y Clausura 2020 (17), este último, de tan sólo 10 jornadas al ser cancelado por la pandemia Covid-19.

"Estamos recibiendo muchos goles, y como lo he dicho en los torneos anteriores por ser la mejor defensa, siempre dije que no somos solamente los defensores los que hacemos eso, sino todo el equipo arrancando por los delanteros. Hoy es exactamente lo mismo, nos hacemos cargo de lo nuestro, de nuestra situación, no nos gusta recibir goles, nos molesta y estábamos acostumbrados a otra cosa pero en definitiva esto es inercia. Si el equipo no está bien, creo que nada va a destacar, es algo lógico", dijo el defensa Hugo Martín Nervo.

"Por eso somos un equipo y estamos con el mismo pensamiento, prefiero que así sea porque ninguno se quiere salvar solo, ninguno quiere ser el héroe en este momento, sino que todos estamos comprometidos a sacar el momento adelante. Nos duele recibir goles, nos molesta estar en este momento, pero son momentos que debes pasar para darte cuenta de muchas cosas y hacer reflexiones. Esto va a servir para lo que viene", añadió el "Tincho" Nervo.

El siguiente partido del Atlas es el sábado contra los Pumas en el Estadio Jalisco, y le resta enfrentarse a Mazatlán, Atlético de San Luis, Monterrey y Necaxa.

¿Cuáles han sido los peores torneos en lo defensivo para el Atlas?

Una de las cuotas más altas de goles en contra para el Atlas en torneo regular fueron durante un año consecutivo en el Apertura y Clausura 2019 al recibir 26 y 28, respectivamente, en 18 y 17 jornadas.

Mismo caso ocurrió para el Atlas en el Apertura y Clausura 2018 con 27 y 26 goles en contra, en 17 partidos.

En el Apertura y Clausura 2016 fue de 25 y 26 tantos recibidos, mientras que en el Apertura 2015, Atlas registró 28 goles en contra en las 17 fechas del torneo regular.