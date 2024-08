Buscará Atlas mantenerse invicto en Liga Mx

Atlas está de regreso en la Liga MX. Tras quedar eliminado en la segunda ronda de la Leagues Cup y este sábado recibirá a Pumas.

La consigna de Atlas es mantener su condición de invicto en el torneo local (dos victorias y dos empates), para afianzarse en los primeros lugares de la Tabla y alejarse de los últimos sitios del Cociente, en donde por el momento ocupa el antepenúltimo lugar, arriba de Bravos de Juárez y Mazatlán.

Eduardo Aguirre no quiere presionarse con el tema del Cociente y el pago de una eventual multa, sino en ganar los partidos, para regresar a una Liguilla a la cual no se clasifica desde el Clausura 2023.

"Es más que nada sumar puntos, queremos estar en Liguilla, queremos sumar y el Cociente dejarlo atrás para devolver la ilusión a la gente.

"El equipo venía muy bien en Liga, y en Leagues Cup los resultados no se dieron, así que esperemos retomar el nivel que traíamos en Liga.

"Sabemos cómo ha venido Pumas,es un gran equipo, siento que será un gran rival para medir el lugar donde estamos, y una victoria en casa, ante nuestra gente, nos vendría muy bien", dijo hoy el delantero del Atlas, Eduardo Aguirre, en conferencia de prensa, en las instalaciones de la Academia AGA, previo al entrenamiento.

Aguirre comenta que las sensaciones que tiene de algunos aficionados del Atlas son que al equipo se le ha subestimado por los resultados del Clausura 2024.

"En redes sociales se nos subestimó, el torneo pasado tuvimos buenos partidos pero no resultados que es lo que le importa a la afición, pero el equipo se comprometió en este torneo a dar la vuelta, y en Liga todavía estamos invictos. En Leagues Cup empezamos bien, tuvimos buenos partidos, pero después ya no avanzamos, y queremos devolver la ilusión a la gente".

Eduardo Aguirre es el actual goleador del Atlas, con tres anotaciones y ahora que el delantero serbio Uros Djurdjevic ya será más tomado en cuenta, junto con Mauro Manotas, aumentará la competencia en la zona de ataque.

"Me he sentido muy bien, siempre he pensado que el que lleguen más jugadores en la misma posición ayuda a que uno lleve su nivel al tope, hay una competencia sana, Djuka es un gran delantero que le va a aportar mucho al equipo, y ya al que le toque jugar que lo haga bien y el que esté en la banca apoyar desde ahí.

"Siento que (mi buen nivel) ha sido por el trabajo en pretemporada, se ha reflejado en goles, pero hay veces que no juego bien y se me da el gol, el día a día te hace mejorar, quiero seguir en la misma línea", dijo el atacante.