Atlas oficializa salida de Santamaría

GUADALAJARA, Jalisco.- Atlas hizo oficial hoy lo que Anderson Santamaría anunció la semana pasada: la salida del defensa central peruano.

Este mediodía, el club Atlas, a través de sus redes sociales publicó un mensaje de despedida para Anderson Santamaría.

"Fueron 6 años de caminar y defender los mismos colores juntos, Muralla. Demostraste tu valentía, coraje y amor por esta camiseta y por La Fiel.

Aunque hoy nuestros caminos se separan, siempre formarás parte de nuestra historia", señala el mensaje del Atlas.

El texto se hace acompañar por una serie de imágenes en las que destaca la actuación de Anderson Santamaría en la Liguilla del Apertura 2021 en el que se obtiene el título de Liga y que representó romper la sequía de 70 años sin ganar un campeonato de Liga. La parte emotiva es cuando Anderson Santamaría reunido con sus compañeros en el vestidor del Estadio Jalisco, en lo que supone ser el juego de Vuelta de la Final ante León, dirige unas palabras al grupo que lo escucha atentamente.

"Me quedo con una frase que escuché ahí en el cuarto donde se junta la capilla Nunca se rindan, nada es imposible. Lo dijo una señora que jugó el partido más importante de su vida y venció el cáncer. Me quedo con esa frase. Así que juguemos con todo el corazón y dejemos todo en la cancha y salgamos orgullosos de cada uno de nosotros".

Y luego se agrega otro comentario de Anderson Santamaría.

"Me gusta la Ciudad, me gusta Atlas, me gusta la afición, estoy enamorado de esta institución", finaliza.

El club también emitió un boletín para informar la salida de Santamaría.

"Informamos que el zaguero, Anderson Santamaría, ha concluido su etapa con el primer equipo varonil de Atlas FC", señala el comunicado en el que se destacan los 143 partidos jugados con Atlas, y su aporte fundamental en el Bicampeonato en el Apertura 2021 y el Clausura 2022, además del Campeón de Campeones.

Justo el pasado lunes 13 de mayo, Anderson Santamaría publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que se interpretó como su despedida del Atlas.

"Los mejores 6 años de mi vida. Si te lo explico no lo entenderías", escribió.

Anderson Santamaría aún tenía contrato con Atlas hasta 2025, sin embargo, la baja de juego exhibida en el Clausura 2024 que acentuó con tres expulsiones, lo que influyó en la decisión del técnico Beñat San José para que ya no entrara en sus planes para el Apertura 2024.