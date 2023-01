Duelo fraternal: Atlas recibe a Santos en el Estadio Jalisco

Los Niños Catedráticos se presentan con foja invicta en la competencia, luego de vencer a Mazatlán y empatar con Querétaro la semana pasada, con lo que los rojinegros suman 4 unidades, aunque aún tienen un juego pendiente ante Toluca, perteneciente a la jornada 1 y que se celebrará el próximo miércoles 1 de febrero.

OFENSIVA

El equipo de Benjamín Mora ha tenido un desempeño equilibrado en la insipiente justa, al colocarse como una de las mejores ofensivas con 5 goles a favor y 4 anotaciones permitidas, sin embargo, esperan poder afinar las desatenciones que sufrieron la jornada anterior en la que los Gallos igualaron 3-3 en el último minuto del encuentro.

Del otro lado de la cancha Santos Laguna comenzó mal el torneo al ser sometidos con contundencia por Tigres.

No obstante, han logrado despabilarse y ahora han acumulado dos triunfos en fila con lo que lograron 5 goles a favor por solo uno en contra, lo que les sitúa en la quinta posición tanto en la general, con 6 puntos, como entre las mejores defensivas y ofensivas.

Desde hace más de tres años los Guerreros de Torreón no han vencido a Atlas como visitantes, fue en el Apertura 2019 con doblete de Brian "Huevo" Lozano (quien ahora milita en La Academia atlista) que Santos se impuso por 1-2.

Así, este jueves en punto de las 21:05 horas el estadio Jalisco será testigo de un encuentro entre dos de los más prometedores conjuntos que buscan ligar buenos resultados en el naciente Clausura 2023.

JOSÉ ABELLA, CONTENTO CON GRUPO ORLEGI

"Ya tengo bastante tiempo trabajando con ellos (Grupo Orlegi) y he sabido adaptarme a lo que ellos piden y a lo que se da en los diferentes clubes. Santos tenía cierto tipo de detalles, aquí (en Atlas) son otros, me he adaptado y estoy muy contento", dijo el defensa José Abella.

"Es un grupo (Orlegi) muy serio que trabaja muy bien, que ha sido muy exitoso; creo que ese éxito no es de gratis, viene respaldado con gran trabajo, con mucho esfuerzo, dedicación y que viene a ponerle mucha seriedad a la institución y al futbol mexicano en general".