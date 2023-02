Atlas busca reencontrarse con la victoria ante un América invicto

Los Rojinegros no han podido consolidarse en la competencia, pues desde la jornada 2 no han visto la victoria, además vienen de perder dos juegos en la semana; el sábado cayeron ante Tigres y, a mitad de semana, Cruz Azul los venció en el partido pendiente de la jornada 7.

Por su parte, los de Coapa viven un gran momento y, luego de vencer a Tijuana el fin de semana, se posicionaron el tercer lugar de la tabla general; por lo que este partido es vital para que permanezcan en los primeros puestos y mantengan la aspiración de tener el pase directo a la liguilla.

Fernando Ortiz, entrenador del América, no se siente confiado del paso que tienen hasta ahora, pues considera que en los últimos minutos de los partidos han sufrido de más; así que continuarán con el trabajo para que esto no pase en lo que resta de la competencia. "Nosotros siempre vamos para adelante, arriesgo y no me gusta sufrir, pero nos cuesta cerrar los partidos. Aún tenemos que corregir", mencionó previo al cotejo.

Por su parte, la directiva del Atlas mostró su descontento ante la falta de resultados que vive el equipo, por lo que el presidente de los Zorros, José Riestra, reconoció la responsabilidad que tienen en la actualidad.

Por medio de un tweet, el directivo aceptó que están lejos de los objetivos trazados con Benjamín Mora al frente del equipo, y que hay mucho por mejorar: "Asumimos la responsabilidad, los resultados están muy por debajo de nuestro objetivo, mucho que mejorar y reflexionar de las cosas que hemos dejado de hacer como equipo", asestó.

De los 29 juegos disputados en torneos cortos entre las dos escuadras en el Estadio Jalisco, 10 se los ha llevado el Atlas, por 11 del América y 8 empates, por lo que, en casa, la marca de los Zorros ante las Águilas es muy pareja.