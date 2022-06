Arremete El Vasco contra la Liga MX

Su paso por Monterrey no fue el mejor y sólo ganó una Liga de Campeones de la Concacaf, pero su experiencia y recorrido por el futbol mundial le dan los argumentos para hablar sobre el formato de la Liga MX.

"Hay que buscar algo u otro mecanismo, sacrificar un poco de dinero, ¿qué se yo? ¿Cómo explicas en Mallorca que el último lugar paga y se salva? ¿Cómo explicas que el 12 pueda ser campeón? No hay manera de explicar, es por eso que de afuera te ven mal", declaró Aguirre en entrevista para ESPN con Hugo Sánchez.

"No me gusta el formato. Hay un campeón cada cinco meses... Y mira que yo fui campeón con el Pachuca en el lugar 10", agregó el Vasco.

Aguirre habló sobre la actualidad de la Selección Mexicana y su visión para el duelo ante Argentina en Qatar 2022.

"No somos inferiores a ellos. En terreno neutral, no son más que nosotros", puntualizó.

Aseguró que el futbolista mexicano no está dispuesto a sacrificar un poco la parte económica con el fin de llegar al futbol europeo.

"No voy a decir el nombre, pero recuerdo una entrevista donde el jugador dijo que si no le pagaban lo que recibía en México, no llegaba a Europa. Puso de antemano el dinero... Apaga y vámonos", aseveró el "Vasco".

Asimismo, agregó que parte de culpa también es de los clubes.

"En todos los equipos tienen a juveniles mexicanos en sus listas, pero cuando llaman para preguntar por ellos, te piden 15 millones de dólares. Es imposible", aseguró.

En la parte de los técnicos comentó que es un tema similar, además que para él muchas veces "no se saben vender".

Se puso de ejemplo: Yo vendí mi casa de Guadalajara para irme a Madrid a estudiar un curso de técnico, recorrí estadios, mundiales. Hay que sacrificar.

