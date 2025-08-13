Cruz Azul en busca de su hogar: Presidente Velázquez y la misión del estadio propio

Sí o sí, la Máquina de Cruz Azul necesita un hogar propio. Un imperativo que el presidente Víctor Velázquez tiene muy presente. Sin embargo, en sus palabras, construir un estadio ha sido una misión complicada porque necesitan del apoyo del gobierno de la Ciudad de México.

Velázquez reveló que ha sostenido conversaciones con la administración capitalina, poniendo sobre la mesa diferentes predios en los que bien podría construirse la casa de los celestes.

"Estamos a la espera de que nos digan: 'Va, en este'. Necesitamos mucho el apoyo del gobierno, por la densidad donde se pone un estadio, que muchas veces afecta a colonos o son reservas o las vialidades. Entonces necesitamos el apoyo del gobierno, eso es lo que nos está deteniendo", explicó el presidente para los micrófonos de FOX Sports.

Una vez que reciban el "sí", tardarían alrededor de dos años y medio para construir el recinto.

"El estadio es muy importante. En esta administración —que yo presido— quiero dejar un legado, quiero dejar algo que quede para toda la vida para Cruz Azul... Y ese va a ser su estadio", prometió Velázquez.

Desde el pasado Clausura 2025, la Máquina abandonó el Estadio Ciudad de los Deportes para, en su lugar, jugar sus partidos como local en el Estadio Olímpico Universitario, "compartiendo" casa con Pumas.

A principios de año, Víctor Velázquez explicó que dejaron el Estadio Ciudad de los Deportes porque "no cumple con muchas condiciones. Teníamos que darle mucho mantenimiento. No hay colaboración por parte de los que arrendaban. Siempre buscamos comodidad y seguridad para la afición".

Aún así, será cuestión de tiempo para saber qué sucederá con los cementeros.

¿Qué sigue para Cruz Azul en el Apertura 2025?

Bajo el timón de Nicolás Larcamón, los celestes verán acción en la Jornada 5 del Apertura 2025.

En el Estadio Olímpico Universitario, recibirán la visita de Santos Laguna este sábado, 16 de agosto.