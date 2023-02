Anuncia Zavala retiro; Vuce acude a despedirlo

"Agradecerle al 'Profe', que está acá. Es una excelente persona, un excelente entrenador. Me siento emocionado, me siento tranquilo porque creo que dejé todo por el futbol, no le debo nada al futbol ni el futbol me debe nada. Le di hasta donde pudo, era el momento para decir adiós, retirarme. Me siento tranquilo porque siempre soñé con jugar en el equipo de mis amores, en Rayados, ser campeón y se me dio en la época dorada que tuvimos", comentó.

Aunque faltaba una hora para el partido ante los Rayos y debía estar en la charla técnica, Vucetich dejó el vestidor y salió a despedir a Zavala. Al final, pronunció unas palabras de agradecimiento y le deseó éxito.

"Agradecido de haber trabajado juntos, lograr cosas juntos, fue un referente en aquella época, gracias por ese tiempo, por soportarnos en un momento dado, todas las tomas de decisiones, ya lo entenderás ahora como técnico, darte las gracias, felicitarte por tu carrera exitosa, te corregimos un poquito la posición, nada más. Felicitarte por tu carrera", dijo Vuce.

Zavala ganó dos títulos de Liga MX, una Copa MX, una InterLiga y un tricampeonato de Concachampions con Rayados, además de una Copa Oro con la Selección Mexicana. Militó en Monterrey, Mineros, Puebla, Juárez y Mazatlán.