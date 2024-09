Uriel Antuna rompe el silencio tras no ser convocado al Tricolor

Este sábado la Selección Mexicana jugará contra Nueva Zelanda el primero de dos partidos amistosos en esta fecha FIFA. Será el inicio de la nueva era de Javier Aguirre al frente del Tri, con nuevos nombres y revelaciones dentro de la convocatoria, a la cual no logró meterse Uriel Antuna.

El ahora futbolista de Tigres confesó que está sorprendido de no haber sido convocado; sin embargo, reveló que verá los partidos como un aficionado más.

"Me toque o no estar en el Tri voy a estar al servicio de la Selección, lo he dicho seré un aficionado más apoyando a México", declaró.

"Si hoy no me ha llamado el técnico tiene sus opiniones siempre voy a estar apoyando y respaldando las decisiones de los técnicos. Todos queremos el mismo objetivo. Lo que haga acá en Tigres me va a dar para que sea llamado en la selección", agregó.

Antuna, que recientemente fue transferido al conjunto regiomontano reconoció que "lo que nos da a cada uno de los jugadores es lo que cada quien hace en su club para ser llamados a la selección".