Así van 'Chima' y Tigres ante Motagua

MONTERREY, NL

El único ausente en el once será Samir Caetano, quien fue expulsado en la vuelta de Octavos ante Orlando City.

ASÍ VA TIGRES:

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Igor Lichnovsky

Diego Reyes

Jesús Angulo

Rafael Carioca

Guido Pizarro

Luis Quiñones

Diego Lainez

Nicolás López

André-pierre Gignac

GIGNAC VUELVE A CENTROAMÉRICA

El francés volverá a disputar un partido en territorio centroamericano, pues en la ida de Octavos de la "Concachampions" 2020, jugó los 90 minutos ante Alianza de El Salvador, en el Estadio Cuscatlán.

Gignac ha sido una de las figuras a seguir por la afición catracha en la visita de los felinos, e incluso la afición lo arropó a su llegada al Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

El atacante no jugó la vuelta de Octavos ante Orlando City, debido a que no pudo ingresar a Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus.