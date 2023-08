Llega Ángel Sepúlveda con mucha ilusión a Cruz Azul

Ángel Sepúlveda fue presentado hoy como refuerzo de Cruz Azul, y tras ponerse la camiseta celeste dijo que llega con la ilusión de sumar y apoyar al equipo para estar en los primeros lugares.



"Vengo con toda la ilusión y todas las ganas de poner mi granito de arena para sumar. Tengo una asignación muy grande y una perspectiva de ganar cosas. Voy a dejar todo para que así sea", expresó.

BUSCAN OTRO DELANTERO

Óscar Pérez, director deportivo de la Máquina, reconoció que todavía buscan un delantero más.

"Estamos en la búsqueda de un atacante más. Hay dos plazas, pero vamos paso a paso y ojalá pronto se pueda dar", mencionó.

Por su parte, Willer Ditta, quien vivirá su primer Clásico ante el América mencionó que sería importante imponerse a las Águilas para tener un buen envión anímico que les permita salir de los últimos lugares.

"El equipo viene creciendo y ganarle al acérrimo rival sería un envión anímico", explicó.

"Es importantísimo, la victoria, no se nos había dado el resultado, pero ahora hay que salir con todo contra el América".

El zaguero colombiano dijo que respeta la decisión de su compatriota Julian Quiñones, quién luego de naturalizarse desea jugar con el Tricolor, pero por su parte él desea buscar un lugar con la Selección cafetera.

"Mi pensamiento ahora mismo es tener oportunidad con Colombia, me he preparado, no se ha dado pero estoy con esperanza e ilusión, primero en aportarle a Cruz Azul y después mirar si hay posibilidad con Colombia", explicó.

Ditta pidió un voto de confianza q a la afición celeste y selló que van a levantar en las siguientes jornadas.

"Es difícil seguir hablando de como venían las cosas mal, es echar sal a la herida, invito a la gente a que crea, hacemos las cosas bien, esperamos levantar, que nos acompañen creemos en esa buena sintonía y juntos sacaremos las cosas adelante", subrayó.