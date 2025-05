Ángel Correa desmiente preacuerdo con Tigres

Ángel Correa aseguró que no hay ningún preacuerdo laboral con Tigres.

El atacante argentino del Atlético de Madrid habló en España sobre el interés que hay de Tigres en contratar sus servicios, pero Correa aseguró que le queda un año de contrato con los Colchoneros y lo piensa cumplir.

"Salen algunas noticias como que yo tengo un preacuerdo con algún equipo y eso es mentira. Yo no tengo ningún preacuerdo con nadie y estoy concentrado en acabar la temporada con mi equipo", comentó en entrevista con los comunicadores argentinos Los Edul.

El pasado lunes, Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, manifestó que Correa es una opción como otras que está buscando el equipo felino de cara al Torneo Apertura 2025.

Correa jugará el Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid y aseguró que el técnico colchonero Diego Pablo Simeone le comentó que le daba oportunidad de pensar sobre su futuro, que podría ser también en River Plate de su país.

"El 'Cholo' y el club me dieron la libertad para decidir mi futuro. Quiero hacerlo ahora lo mejor posible, disfrutar el Mundial de Clubes y después ya veré que haré.

"No lo sé, tendría que ver en el momento, pero que me vinculen a River me pone contento, porque es un gran club, pero tampoco sé qué va a pasar. Con Gallardo (técnico) no he hablado", señaló.

Correa llegó hace 10 años al Atlético de Madrid, luego de debutar profesionalmente en el San Lorenzo, de Almagro; fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América en Brasil 2021.