Guardado hace oficial su retiro de la Selección Mexicana

ASÍ LO POSTEÓ

"Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en @miseleccionmx! ... imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! ... Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito! ....