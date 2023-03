No hay presión ante Tigres.- Andrada

"No creo que haya presión, siempre nos jugamos algo cuando hay un Clásico, sabemos que no depende de cómo llegue un equipo o el otro, estos partidos son aparte de todo, por ahí escuché a tus colegas que ellos tuvieron un partido entre semana, pero yo creo que eso no va a jugar nada, a favor o en contra, será un partido totalmente aparte, el que haga mejor las cosas y tenga menos errores va a sacar el partido", comentó.