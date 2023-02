Piden información sobre nuevo estadio de Tigres

También le solicitaron lo siguiente:

- Informe actualizado de quienes ocupan, uso y figura jurídica del predio en cuestión.

- Informe de quienes ocupan, uso y figura jurídica de los predios colindantes que contempla el polígono total del predio.

- Escrito donde presente el proyecto integral y financiero que refiere en la solicitud.

- Escrito donde informe quién administrará el proyecto.

- Informe detallado si contemplan o planean invertir recursos púbicos en dicho proyecto.

- Precise si planean adecuaciones viales en área del proyecto.

- Informar a qué lugar y a partir de cuándo se van a reubicar las personas físicas y/o morales que ocupan el predio actualmente.

- Justificar la utilidad pública de la operación del comodato, así como el beneficio para la comunidad en el aspecto social, económico y cultural.

- Manifestar cómo reemplazarán para la comunidad el área que ocupa el Estadio Nuevo León así como el velódromo Radamés Treviño.

- Detallar los beneficios que obtendrá la UANL con el proyecto del estadio.

Están a favor, pero...

Durante el debate en la Comisión, todos los integrantes de ésta se manifestaron a favor del proyecto, pero también de tener más información para conocer sus alcances e implicaciones y, con base en ello, poder decidir en torno a la solicitud del Gobernador.

También pidieron que se realicen mesas de trabajo en las que, de manera pública, se pueda analizar ese proyecto.

En entrevista, el presidente de la Comisión, el Diputado local del PAN, Mauro Molano, dijo que el proyecto de relevancia para Nuevo León, pero debían garantizarse el apoyo de todos los involucrados y, además, que se estará buscando que éste sea en los mejores términos para el Estado, la Universidad y los ciudadanos.

"Sí es un proyecto muy ambicioso, un proyecto grande, pero queremos saber cuál es el beneficio para la sociedad de Nuevo León", expresó.

"La siguiente sesión que llevemos a cabo para este tema va a depender de la prontitud con que el Ejecutivo nos haga llegar toda la información que le estamos solicitamos, porque esto no es un simple juego de pelota, esto implica un análisis exhaustivo de la documentación que nos van a hacer llegar... es un proyecto muy representativo para Nuevo León, no podemos llevarlo a la ligera; no tenemos prisa, pero tampoco tenemos pausa en la Comisión".

Descartó que al pedir información estén actuando con fines políticos, pues sólo se busca tener toda la información para poder tomar la mejor decisión.