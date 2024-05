Ana Gaby Paz lista para volver

Guadalajara, Jalisco

Ana Gaby Paz está lista para emprender nuevos retos en su carrera.

La portera dejará al Atlas, club que defendió desde 2018, al grado de ser capitana. Como rojinegra vivió el crecimiento del equipo llegando hasta semifinales.

El 16 de abril del 2023, Ana Gaby jugó su último partido frente a Xolas. Al día siguiente se enteró que tenía cinco semanas de embarazo.

Por ello, Paz puso una pausa en su carrera para vivir esta experiencia y dar a luz a Bastian Alanís Paz, el pasado 20 de diciembre.

Hoy, Ana Gaby, con el apoyo de su pareja Oswaldo Alanís y familia, está lista para regresar al futbol profesional.

"Mi idea es continuar mi carrera donde se pueda y donde se acomode el tema del bebé y donde pueda sumar. Entiendo que es un proceso, que no estoy para jugar desde la Jornada 1; duré 9 meses embarazada, duré un año sin jugar, entonces, lo estoy tomando con calma, no tengo prisa, pero veo hacia dónde va el futuro de Ana Gaby Paz.

Ya estoy en cancha, llevo haciendo gimnasio dos meses, y en cancha ya estoy entrenando como portera, pero no he jugado ningún partido y no me puedo acelerar porque pueden venir lesiones o distintos temas que prefiero llevarlo con calma para no aplazar más el momento de mi regreso", dijo a Grupo REFORMA la guardameta de 28 años, quien debutó con Tigres en el Apertura 2017.

¿Cómo estás viviendo tu etapa de mamá?

Estoy tranquila. Sí hay momentos en los que piensas ¿qué va a pasar?, ¿cómo será esta nueva etapa ya con un bebé?, ya no soy la misma Gaby de antes, ya soy Gaby, deportista y tengo mi rol de mamá, pero estoy muy tranquila, preparándome; afortunadamente, cuento con el apoyo de mi familia, de Oswaldo (Alanís) y de muchas personas que están cerca, entonces, eso me da un soporte muy grande y eso me ayuda para salir adelante y cumplir los objetivos que tengo en mente.

¿Qué significa ser mamá?

Primero que nada, es conocer el amor más bonito del mundo, conocer que ser mamá es el amor más grande que puede existir en el mundo, y conlleva mucha responsabilidad, sacrificio, mucho tiempo, pero al final vale la pena, y todos esos momentos que parecen difíciles es saber que van a pasar muy rápido, entonces, estoy tratando de disfrutar al bebé. Veo la manera de combinar ambas cosas y también que Bastian sea parte de.

En el momento que te enteras que serás mamá, ¿qué pasó por tu mente?

Pensé qué iba a pasar con mi carrera deportiva. Cuando le di la noticia, primero a Oswaldo, me preguntó qué iba a pasar con Atlas; pensó que se iban a enojar, no sé. Cuando le digo a mi ginecóloga, me dijo que prácticamente me tenía que olvidar del futbol por esos nueve meses, ya llevaba unos meses de embarazo. Obviamente vinieron mil cosas a mi cabeza, surgieron muchas dudas sobre si quería seguir jugando o no, como muchas cosas que surgen durante ese tiempo que no es tan corto.

Ahora que nació Bastian estoy consciente de que lo quiero intentar regresar a la posición, regresar a jugar, porque no me puedo quedar con un partido (contra Xolas en el Clausura 2023) que pudo haber sido el último.

Sí, me estoy preparando para poder regresar, para hacerlo de buena manera, y más con un bebé, y siendo la mamá no es tan sencillo, pero el soporte de mi familia me está ayudando para prepararme y retomar el nivel que tenía.

¿Cómo se lo comunicaste a la entonces entrenadora, Fabiola Vargas?

¡Híjole!, fue muy difícil. No había manera de que siguiera jugando porque no iba a poner en riesgo la vida del bebé, entonces, era un tema que me preocupaba bastante, pero que al final terminó siendo mejor, porque si me imaginaba un buen escenario en mi cabeza, todo terminó siendo mucho mejor por el apoyo que me dieron desde el inicio fue a manos abiertas. Fue ´no te preocupes, no va a pasar nada, te apoyamos´, y después entendí que no tenía que preocuparme porque estoy en un club que siempre ha abierto las puertas, me ha apoyado en muchas situaciones, tanto en lesiones, en momentos buenos y no tan buenos en la cancha.

Me preocupé demasiado y todo resultó muy positivo. Estábamos al final del torneo, estábamos a dos juegos de empezar Liguilla, ya habíamos clasificado, nos quedaban dos juegos de fecha regular y fue como una sorpresa porque era capitana y era una baja muy sensible, pero me dijeron que no pasaba nada y que me enfocara en mi embarazo.

Estoy muy agradecida por todo el apoyo de Mafer Pons, Álvaro de la Torre y Pepe Riestra, durante y después del embarazo, porque todo se ha dado de buena manera.

Yo tenía mi ginecóloga de cabecera, eso lo manejé por mi cuenta, teníamos el seguro, por ahí me dieron una cantidad de dinero por medio del seguro.

En Atlas también milita la defensa Valeria Miranda, quien es mamá y que contó con el respaldo del club y del técnico Roberto Medina para viajar con su hija Emma, además de que la respaldan cuando necesita salir temprano por cuestiones de la niña.

¿Qué dice la FiFA?