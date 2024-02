América vs Cruz Azul: El campeón vs el mejor del Clausura 2024

El duelo de esta noche tiene todos los ingredientes para ser uno de los mejores en lo que va del año. América contra Cruz Azul: El campeón contra el mejor equipo del Clausura 2024. Los conjuntos viven diferentes momentos, pero el discurso es similar previo al Clásico Joven.

La tónica desde ambos cuarteles fue de respeto. En La Noria aseguran que en el choque contra las Águilas no hay favoritos, aunque suene a cliché. "Me ha tocado jugar clásicos en Cruz Azul y Monterrey y en estos partidos no hay ningún favorito, por bien que vaya un equipo. En estos das un plus, un extra y no importa qué tan bien vayas", declaró Carlos Rodríguez, elemento celeste.

En el bando azulcrema reconocen el momento que vive La Máquina, pero recuerdan ser los actuales campeones. "Bien merecido se lo tienen. [Cruz Azul] Es un equipo muy intenso, ganó el último partido. Va a estar lindo, un clásico es para que la gente lo disfrute. Ojalá que el resultado sea a nuestro favor. Somos los campeones y ellos lo deben tener en su cabeza", declaró Diego Valdés.

Los celestes tienen cuatro duelos en fila sin poder vencer al cuadro de Coapa, y aunque esta noche el escenario luce favorable, seguro no lo dan por hecho y las Águilas sacarán su orgullo, lo que siempre les hace peligrosos.

América vs Cruz Azul