América en aprietos por lesiones de Fidalgo y Zendejas

El América pierde a Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas justo en una parte clave de la temporada, cuando el América se alista para los Cuartos de Final de la Concachampions ante el New England Revolution.

AMISTOSO LE SALIÓ CARO

El amistoso contra Cruz Azul le salió carísimo al cuadro azulcrema.

Después de marcar el segundo gol para las Águilas, Fidalgo tuvo que salir pasada la media hora, mientras se tocaba la parte posterior del muslo izquierdo. El español tuvo una lesión muscular del semitendinoso de primer grado.

El América no informa de periodos aproximados de recuperación y supedita el regreso a la evolución de los jugadores.

Es claro que una lesión muscular debe ser tratada con mucho cuidado y no acelerar los regresos, por eso es complicado pensar en un regreso en tan solo una semana, ya no al pensar en el juego del viernes contra el Atlético de San Luis sino en el del martes dos de abril en casa del New England Revolution.

Alejandro Zendejas fue sustituido al 85'. Renqueaba al salir de la cancha. También sufrió una lesión muscular del semitendinoso de primer grado.